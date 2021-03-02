Школы Екатеринбурга готовы принять в новом учебном году более 22 тыс. первоклассников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Около 22,5 тыс. мест для первоклассников подготовили в школах Екатеринбурга, при этом потенциальных первоклассников в регионе - до 22 тыс., сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко.

"22,5 тысячи мест мы планируем предоставить в этом году для первоклассников. Первоклассников ожидается от 21,5 тыс. до 22 тыс., абсолютно точно всем мест хватит", - сказал Шевченко.

В свою очередь заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева дополнила, что в 2021 году город получит еще порядка 3 тыс. мест в школах. Планируется открытие школы № 80 после реконструкции и дополнительных зданий к уже имеющимся школам. "[Планируется открыть] дополнительные здания к уже существующим образовательным организациям. <...> Порядка 3 тысяч мест, я думаю, дополнительно мы таким образом создадим", - сказала Сибирцева.

Приемная кампания детей в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга начнется 1 апреля 2021 года. Граждане могут обратиться с заявлением и документами в школу, центр муниципальных услуг, многофункциональный центр или подать заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг. С 2021 года подать заявление можно будет через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.

Всего в Свердловской области находится более тысячи школ.