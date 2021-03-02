Статус заявления о приеме в школы Екатеринбурга будут сообщать еженедельно через госуслуги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Департамент образования Екатеринбурга будет информировать родителей, подавших заявление о зачислении детей в первый класс, о номере очереди в школу и статусе заявления еженедельно через портал госуслуг. Об этом сообщила заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"Мы предусмотрели информирование о номере очереди, о состоянии, статусе заявления у каждого родителя. И для тех родителей, которые подали заявление с портала госуслуг, такое информирование в еженедельном порядке департамент образования будет осуществлять. Это будет удобно для понимания того, попадает ли ребенок в выбранную школу", - сказала Сибирцева.

Она напомнила, что право первоочередного приема в школы имеют дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников полиции, военнослужащих по месту жительства их семей. Право преимущественного приема в школы имеют дети, проживающие в одной семье, имеющие общее место жительства, при зачислении на обучение в школы, в которых обучаются их братья и сестры. Сибирцева отметила, что граждане, которые имеют льготы, могут менять номер очереди у тех, кто уже подал заявление.

Как отметила в ходе пресс-конференции прокурор города Светлана Кузнецова, задача прокуроров - обеспечить соблюдение принципа равноправия при зачислении детей в первые классы. Так, в 2020 году уголовных дел из-за нарушения правил подачи документов в школу было возбуждено на 60% больше. "Особый акцент был сделан на выявлении фактов использования подложных документов, которые, прежде всего, используются родителями как документы по фиктивной регистрации по месту пребывания. <...> Если в 2019 году у нас было возбуждено восемь уголовных дел данной категории, то в 2020 году было выявлено 13 фактов использования подложных документов, по всем 13 фактам были возбуждены уголовные дела", - сказала Кузнецова, добавив, что 11 уголовных дел уже рассмотрены, два находятся в производстве.

Приемная кампания детей в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга начнется 1 апреля 2021 года. Граждане могут обратиться с заявлением и документами в школу, Центр муниципальных услуг, Многофункциональный центр или подать заявление через личный кабинет Единого портала государственных услуг. С 2021 года подать заявление можно будет через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении.