Онлайн-курсы крупнейшего вуза Урала прослушали более 11 тыс. человек за прошедший год

ТАСС, 3 марта. Общее число слушателей онлайн-курсов крупнейшего в округе Уральского федерального университета (УрФУ) в семь раз превысило запланированный показатель. Всего курсы прослушали более 11 тыс. человек, сообщил ТАСС проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин в рамках проходящего в Сочи инженерного форума вуза "Программная инженерия и радиотехника" для участников олимпиады "Я - профессионал".

"Общее число слушателей наших онлайн-курсов превысило ожидаемый результат сразу в семь раз. За последний год курсами УрФУ воспользовались 11 477 слушателей из 43 вузов России", - сказал Созыкин.

Как пояснили в вузе, плановый показатель предполагает программа цифрового университета. Интерес к онлайн-курсам УрФУ, считают в университете, значительно вырос в период пандемии, когда российским вузам потребовалось перевести занятия в дистанционный формат.

Онлайн-курсы вуза стали частью системы проектного обучения и индивидуальных образовательных траекторий для студентов IT-направлений в УрФУ. В 2021 году проектное обучение - формат, который подразумевает большое количество практикумов, в ходе которых студенты заняты реализацией реальных проектов, - в УрФУ внедрено как основной инструмент на 48 образовательных программах, студенты реализовали более 1 100 инициатив.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.

О форуме

Открытие форума, посвященного возможностям искусственного интеллекта, трендам игровой индустрии и другим темам, состоялось накануне в Сочи. Конкурсный отбор для участия в форуме успешно завершили 135 студентов из 59 вузов 33 регионов России.

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Заключительный этап олимпиады стартовал в середине февраля и продлится до конца апреля 2021 года. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".