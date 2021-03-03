Госдолг Югры в 2020 году снизился на 1,8 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) намерены погасить действующий долг региона до 2025 года. За 2020 год он сократился на 1,8 млрд рублей и составил 11,2 млрд рублей, сообщила в среду ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

По данным властей Югры, госдолг региона на 1 января 2019 года составлял 14,4 млрд рублей.

"Государственный долг Ханты-Мансийского автономного округа на 1 января 2021 года составил 11,2 млрд рублей. При этом на аналогичный период 2020 года он составлял 13 млрд рублей. Динамика за прошлый год связана с погашением облигаций в сумме 1,8 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, долг региона, полностью представленный гособлигациями, планируется погасить в 2024 году. При этом в реструктуризации он не нуждается, поскольку правительство Югры не имеет долговых обязательств перед бюджетом РФ. "Сокращение государственного долга автономного округа осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами правительства автономного округа", - добавила замглавы региона.

Согласно информации на сайте думы Югры, доходы бюджета ХМАО в 2020 году составили 257,3 млрд рублей, расходы - 281,4 млрд рублей, дефицит - 24,055 млрд рублей. Доходы автономного округа на 2021 год составят 224 млрд рублей, расходы - 259 млрд рублей, дефицит - 35,2 млрд рублей.