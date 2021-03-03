В Югре 123 обманутых дольщика получат жилье в доме, который не могли сдать четыре года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Жилой дом, который должны были сдать еще в декабре 2016 года, достроен и введен в эксплуатацию в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), квартиры в нем получат 123 обманутых дольщика, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Нефтеюганске достроен и введен в эксплуатацию жилой дом, признанный проблемным, в результате мер, принятых прокуратурой Югры совместно с правительством региона и местной администрацией. Квартиры в нем получат 123 дольщика. Дом возводился с 2015 года компанией "ДСК-2" в микрорайоне 11 с привлечением денежных средств граждан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно договорам долевого участия в строительстве, введение дома в эксплуатацию планировалось в декабре 2016 года. Однако застройщик неоднократно продлевал разрешение на строительство. "Ситуация находилась на постоянном контроле органов прокуратуры автономного округа, осуществлялись инспекционные выезды на строительную площадку, неоднократно застройщику вносились меры реагирования, в том числе он был привлечен к административной ответственности", - уточнил собеседник агентства.

В январе 2021 года исполнительный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры Михаил Павлов сообщил журналистам, что власти региона планируют в 2023 году завершить строительство проблемных домов и полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками в ХМАО. В свою очередь, директор регионального департамента строительства Кирилл Мыскин сообщал журналистам, что по итогам 2020 года в реестре проблемных объектов находилось 17 домов - это 1 тыс. 627 пострадавших граждан в Лангепасе, Сургуте и Нефтеюганске.