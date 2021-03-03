В Югре два человека погибли в результате ДТП на трассе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате происшествия два человека погибли, трое, включая ребенка, госпитализированы, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в среду около 12:30 (10:30 мск) на 14-м километре автодороги Нягань - Уньюган.

"Автомобиль Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением мужчины 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате столкновения две женщины-пассажирки, одна из которых находилась в автомобиле Nissan, а другая - в Kia, скончались на месте ДТП. Водители обоих транспортных средств и ребенок 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в Няганскую окружную больницу. "По предварительным данным, водитель Nissan на повороте не справился с управлением, в результате чего допустил занос на полосу встречного движения, где и произошло ДТП", - добавили в пресс-службе.