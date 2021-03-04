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В Челябинской области возбудили дело о взятке при ремонте федеральной трассы

Его фигурантами стали сотрудники компании-подрядчика и проверявшие результаты их работы чиновники

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники компании-подрядчика из Челябинской области, ремонтировавшей одну из федеральных автотрасс, и проверявшие результаты их работы чиновники стали фигурантами уголовного дела о взятке, которую передали за сокрытие дефектов проведенных работ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра следственного управления СК России по Челябинской области, распространенном в четверг.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти соучастников, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки"), пунктами "а", "б" ч. 4 ст. 291 ("Дача взятки группой лиц в крупном размере") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель фирмы, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Ценности были переданы за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.

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