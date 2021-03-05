УВЗ переведет часть мощностей на производство платформ для перевозки контейнеров

НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 5 марта. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") переведет часть мощностей с производства полувагонов на производство платформ для перевозки контейнеров, чтобы увеличить портфель заказов. Об этом сообщил журналистам и. о. главного инженера АО НПК "Уралвагонзавод" Павел Слободяник в пятницу.

Ранее в пятницу Слободяник сообщал, что УВЗ на данный момент законтрактовал 12,5 тыс. единиц подвижного состава.

"Связано это с тем, чтобы набрать больший портфель заказов, потому что мощности "УВЗ" выше - это 18,5 тыс. единиц. [Соотношение полувагонов к платформам] по году пока сказать не могу, будет ясно по контрактации", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о переводе части мощностей предприятия с производства полувагонов на производство платформ.

Гендиректор Уральского конструкторского бюро вагоностроения (УКБВ, структура АО НПК "УВЗ") Александр Баранов добавил, что востребованность контейнерных перевозок повышается. "[В связи с этим] УВЗ, где-то в мае - июне готов выпустить новую инновационную платформу с повышенными межремонтными показателями модель 12-192-03 под перевозку фитинговых большегрузных контейнеров", - уточнил гендиректор конструкторского бюро.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.