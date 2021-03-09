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Дело экс-губернатора Дубровского

Суд признал незаконным решение ФАС о торгах по ремонту челябинских дорог

В 2018 году ФАС возбудила дело о сговоре на торгах в отношении экс-губернатора региона Бориса Дубровского, министерства дорожного хозяйства области и "Южуралмоста"
Борис Дубровский Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Борис Дубровский
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении экс-губернатора региона Бориса Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и компании "Южуралмост", следует из материалов в базе "Электронное правосудие".

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"Арбитражный суд города Москвы <...> решил признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы от 22.03.2019 по делу № 1-16-115/00-22-18 в части признания [бывшего] губернатора Челябинской области [Бориса Дубровского], Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения соглашения между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующим субъектом и участия в нем, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в материалах.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, министерства дорожного хозяйства региона и "Южуралмоста" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. По данным антимонопольного органа, с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская областьДело экс-губернатора Дубровского
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