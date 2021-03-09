В Ростехнадзоре назвали вероятную причину аварии на трубопроводе в Югре

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Причинами аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) могли стать дефекты соединений участков трубопровода, коррозия металла или внешние повреждения. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора, распространенном во вторник.

"Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой", - сказано в сообщении.

При этом фактическая причина прорыва трубопровода будет определена по итогам работы комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

В состав комиссии вошли технические руководители и специалисты "Сибура", "Согаза", а также представители МЧС и Росприроднадзора, отмечается в сообщении.

"По состоянию на 9:00 (время московское) 9 марта 2021 г. остаточное давление на участке - 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечен, линейные краны закрыты", - добавили в ведомстве.

6 марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.