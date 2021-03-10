В Тюменской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Тюменской области, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Тюменской области.

"Автомобиль Mitsubishi, предварительно, это такси, въехал в заднюю часть автобуса 55 маршрута. В результате ДТП водитель Mitsubishi, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте. По предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир доставлен в больницу с травмой руки и другими повреждениями", - уточнили в управлении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.