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В Тюменской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом

Один человек погиб и один пострадал
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТЮМЕНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Тюменской области, в результате ДТП один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Тюменской области.

"Автомобиль Mitsubishi, предварительно, это такси, въехал в заднюю часть автобуса 55 маршрута. В результате ДТП водитель Mitsubishi, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте. По предварительным данным, не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир доставлен в больницу с травмой руки и другими повреждениями", - уточнили в управлении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры автобуса не пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.

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