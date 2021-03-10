В аэропорту Тюмени задержали пьяного пассажира, ударившего полицейского

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пьяный пассажир задержан в аэропорту Тюмени за нарушение общественного порядка и избиение полицейского. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть полиции был доставлен мужчина, который пьяным находился в здании аэропорта. Он был привлечен к административной ответственности, а спустя несколько часов, когда он немного протрезвел, его отпустили.

"Однако, вернувшись в терминал аэропорта, мужчина не прекратил нарушать общественный порядок. Он вновь стал пить алкогольные напитки в одном из кафе и громко выражался нецензурной бранью. В результате правонарушитель был повторно доставлен в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского", - сказала Волк.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством, разбой, кражу и нарушение неприкосновенности жилища. В аэропорт он приехал для того, чтобы улететь утренним рейсом в село Толька Ямало-Ненецкого автономного округа, но опоздал на свой рейс.

В отношении подозреваемого составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и появлении в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношения представителя власти (ст. 318 УК РФ).