Количество ДТП в Тюменской области снизилось в 2020 году на 16,5%

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 16,5% в Тюменской области в 2020 году. Как сообщила пресс-служба областной думы в четверг, основная причина аварий - выезд на встречную полосу.

"По информации Госавтоинспекции, в прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий удалось уменьшить на 16,5%. Число раненных в ДТП сократилось на 13%. Почти на 17% ниже зафиксировано количество происшествий с участием детей до 16 лет. При этом на 8,9% выросло число погибших", - говорится в сообщении.

Главными причинами аварий в 2020 году стали выезд на встречную полосу, превышение скорости и обгон, а крупные трагедии с летальными исходами чаще происходят на федеральных трассах. По мнению ГИБДД, решить проблему поможет патрулирование и установка антивандальных коробок с видеокамерами. В частности, будет расширена федеральная трасса в сторону Ханты-Мансийска и Омска, где чаще всего происходят аварии.