В Тобольске пройдет народное голосование по выбору имени для строящегося аэропорта

ТЮМЕНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Общественная палата Тобольска предложила провести народное голосование "Тобольск окрыляет" по выбору имени для строящегося аэропорта. Голосование планируется провести в апреле этого года, сообщила пресс-служба администрации города в четверг.

"Общественная палата города Тобольска, учитывая российский опыт по увековечению в названии аэропортов имен людей, внесших огромный вклад в развитие страны, выступает с инициативой о проведении народного голосования "Тобольск окрыляет" по выбору имени для включения в название тобольского аэропорта", - приводятся слова представителя Общественной палаты города Василия Кожедуба.

В качестве имен-кандидатов могут быть предложены имена выдающихся личностей, родившихся или живших в городе Тобольске и внесших значимый вклад в социально-экономическое и культурное развитие России. Из ограничений - в список включаются только имена исторических личностей, с момента рождения которых прошло не менее 100 лет. Также могут быть предложены географические названия Тобольска (реки, населенные пункты).

Совет Общественной палаты по спискам сформирует лонг- и шорт-листы. В последнем будет представлено пять имен, по которым состоится онлайн-голосование на специально созданном сайте. Народное голосование предлагается провести в апреле 2021 года.

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Сообщалось, что ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется со второй половины 2021 года.

Уже введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома, а также навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны, ее параметры позволят принимать самолеты средней дальности типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A321 и Sukhoi Superjet 100.