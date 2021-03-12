В аэропорту Екатеринбурга открыли пункт экспресс-тестирования на коронавирус

"В международном аэропорту Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") появилась возможность сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Услуга доступна в медицинском центре "Кволитимед" на первом этаже аэровокзального комплекса в зоне прилета международных авиалиний", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пункт для сдачи экспресс-теста на коронавирусную инфекцию появился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Результат теста можно получить уже через восемь часов, сообщили в пресс-службе Кольцово в пятницу.

Результат анализа на русском и английском языках можно получить на электронную почту через восемь часов после сдачи теста. При этом очереди на обычное тестирование и на экспресс-тестирование - раздельные. "Анализ осуществляется с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2. На результате анализа присутствует QR-код, что соответствует требованиям многих зарубежных стран", - добавили в пресс-службе.

Также есть возможность получить результат непосредственно в аэропорту.

В Кольцово принимаются усиленные меры профилактики распространения коронавируса. Все посетители аэропорта проходят тепловизионный контроль, места общего пользования обрабатываются дезинфицирующими средствами. На всей территории аэропорта обязательно ношение защитной маски, сотрудники авиаузла носят средства индивидуальной защиты на рабочих местах.

По данным оперативного штаба Свердловской области, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 506 человек. За все время 72 599 выздоровели, 2 497 умерли.