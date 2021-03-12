Синоптики прогнозируют потепление в регионах Урала в выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Температура воздуха в части регионов Уральского федерального округа (УФО) в выходные дни 13-14 марта повысится до минус 2-5 градусов. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 12 марта облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, температура воздуха днем достигнет 7-12 градусов мороза. 13 и 14 марта переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем составит 2-7 градусов ниже нуля, ночью - минус 13-18 градусов", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра с уточнением, что в пятницу наблюдается резкий перепад температуры: ночью в некоторых районах она опустилась до минус 37 градусов.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 13-14 марта также ожидается потепление. Температура воздуха днем с минус 9 градусов поднимется до минус 4, а ночью - с минус 22-28 градусов до минус 15-20. Синоптики предупреждают о небольшом снеге в воскресенье. В Челябинской области в выходные температура воздуха днем составит 3-8 градусов мороза, ночью будет резкое похолодание до минус 15-20 градусов, преимущественно без осадков.

В Курганской области, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается потепление с 14-19 градусов мороза до минус 5-11 градусов в субботу и воскресенье. В пятницу синоптики прогнозируют местами небольшой снег, однако в выходные будет преимущественно без осадков.

В Ханты-Мансийском (ХМАО, Югра) и Ямало-Ненецком автономных округах в выходные температура воздуха также повысится. На Ямале 13-14 марта местами пройдет небольшой снег, днем в среднем будет около 7 градусов мороза, местами - минус 12-15 градусов, в воскресенье возможно потепление до минус 2 градусов. В ХМАО в выходные преимущественно без осадков, температура воздуха в дневные часы составит от 1 до 7 градусов ниже нуля.