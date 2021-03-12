ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты). Регулярные полеты начнутся 23 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Уральские авиалинии" открывают прямой рейс из Екатеринбурга в Шарджу. Рейс U6-769/770 будет выполняться еженедельно по вторникам с 23 марта", - говорится в сообщении.

На данный момент перевозчик осуществляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай (ОАЭ).

Шарджа - третий по площади и известности эмират ОАЭ. Шарджа граничит со всеми эмиратами, ближе всех к ней расположен Дубай - до него всего 40 км.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Компания имеет центры техобслуживания самолетов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.