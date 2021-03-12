В Тюмени водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе возле школы в Тюмени, водитель скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области в пятницу.

"Двое детей сбиты автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ялуторовской. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по словам очевидца, семилетних мальчиков сбил автомобиль Volkswagen Tiguan. Женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем, после чего машина уехала.

Дети госпитализированы, обстоятельства ДТП выясняются.