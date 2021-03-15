"Уральские авиалинии" оштрафовали за продажу билетов на закрытое направление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 100 тыс. рублей за продажу билетов на закрытое международное направление. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

"Свердловской транспортной прокуратурой в связи с поступившим обращением авиапассажира проведена проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что в июне 2020 года между пассажиром и авиакомпанией "Уральские авиалинии" заключен договор перевозки, по условиям которого перевозчик обязан перевезти пассажира воздушного судна рейсом, следующим по маршруту Наманган (Узбекистан) - Москва (Россия). Вместе с тем, на момент продажи билетов и исполнения обязанностей договора авиасообщение с иностранным государством было прекращено", - говорится в сообщении.

Транспортной прокуратурой в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ ("Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги)"). По результатам рассмотрения постановления прокурора территориальным органом Роспотребнадзора авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей.