Поезда в Челябинской области направили по альтернативным направлениям из-за схода вагонов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Пассажирские поезда в Челябинской области проследуют по измененным маршрутам из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Сыростан - Хребет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.
"В связи со сходом грузовых вагонов на участке Сыростан - Хребет проводятся восстановительные работы. Движение на данном участке приостановлено. ОАО "РЖД" принято решение о пропуске пассажирских поездов по альтернативным направлениям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поезда № 332 Уфа - Новый Уренгой и 148 Астрахань - Нижневартовск проследуют измененным маршрутом через Михайловский Завод - Дружинино - Екатеринбург. Поезда № 102 Пенза - Тюмень, 128 Адлер - Красноярск, 351 Приобье - Уфа, 59 Новокузнецк - Кисловодск, 123 Новосибирск - Белгород отправятся через Карталы - Белорецк.
Пассажиры поездов № 14 Москва - Челябинск и 392 Москва - Челябинск доставлены в Челябинск автобусами. Поезд № 391 Челябинск - Москва отправится со станции Златоуст, куда пассажиры будут доставлены автобусами.
Отменены пригородные поезда № 6056 сообщением Златоуст - Челябинск, 6042 Златоуст - Челябинск, 6055 Челябинск - Златоуст, 6003 Челябинск - Златоуст.
По уточненным данным Южно-Уральской железной дороги, во вторник в 4:36 (2:36 мск) на перегоне Сыростан - Хребет в Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В ликвидации последствий задействованы два восстановительных поезда со станций Златоуст и Челябинск, шесть бульдозеров, 10 единиц восстановительной техники, один погрузчик, а также более 200 железнодорожников. Ведутся работы по освобождению путей от вагонов и восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети.