Поезда в Челябинской области направили по альтернативным направлениям из-за схода вагонов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Пассажирские поезда в Челябинской области проследуют по измененным маршрутам из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Сыростан - Хребет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.

"В связи со сходом грузовых вагонов на участке Сыростан - Хребет проводятся восстановительные работы. Движение на данном участке приостановлено. ОАО "РЖД" принято решение о пропуске пассажирских поездов по альтернативным направлениям", - говорится в сообщении.