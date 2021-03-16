Свердловское Заксобрание приняло региональный закон о комплексном развитии территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты свердловского Законодательного собрания приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий (о КРТ) в Свердловской области", передает корреспондент ТАСС. "За" проголосовали 36 депутатов, пять - "против".

В феврале в ходе рабочей поездки в область вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что свердловчане одними из первых в РФ примут региональный закон о КРТ.

"Закон принят", - сказала председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам первого заместителя губернатора региона Александра Высокинского, представлявшего законопроект, цель закона - урегулирование вопросов распределения полномочий по принятию нормативно-правовых актов по вопросам КРТ между заксобранием, губернатором, правительством и исполнительными органами государственной власти, уполномоченными в сфере КРТ и органами самоуправления.

Ранее в марте на круглом столе, посвященном принятию закона, депутат Заксобрания региона Валентин Лаппо пояснял, что он создает правовое поле, чтобы инициатива была реализована в регионе. К третьему кварталу 2021 году планируется принять в области девять обязательных нормативно-правовых актов и 13 дополнительных документов, с помощью которых будут определены критерии попадания домов под КРТ, регламент контроля за реализацией проекта, согласование адресных перечней домов, которые снесут, определения границ таких территорий. Замминистра строительства региона Максим Пучков добавил, что определение пилотных проектов по принятому закону может быть завершено весной, ориентировочно в апреле.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.