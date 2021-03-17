На Урале полностью восстановили движение поездов на перегоне, где произошел сход вагонов

ТАСС, 17 марта. Движение поездов на железной дороге в Челябинской области, где сошли с рельсов 19 вагонов грузового состава, полностью восстановлено. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

"Движение поездов на перегоне Сыростан - Хребет Южно-Уральской железной дороги полностью восстановлено. 17 марта в 03:01 (01:01 мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Из-за схода вагонов пассажирские поезда следовали по измененному маршруту.

По уточненным данным Южно-Уральской железной дороги, 16 марта в 04:36 (02:36 мск) на перегоне Сыростан - Хребет в Челябинской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. После этого ряд поездов было решено направить по альтернативным маршрутам, а движение нескольких пригородных поездов было временно отменено. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, причиной происшествия мог стать излом рельса.