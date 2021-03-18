Росприроднадзор возбудил административное дело после аварии на трубопроводе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора проводит расследование по факту аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где произошел разлив углеводородов. Заведено административное дело по факту несоблюдения экологических требований, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

"Управление Росприроднадзора проводит расследование по факту аварии на трубопроводе АО "СибурТюменьГаз" в акватории реки Обь. Дело заведено по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов")", - сказано в сообщении Росприроднадзора в его аккаунте в Instagram.