Росприроднадзор возбудил административное дело после аварии на трубопроводе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Управление Росприроднадзора проводит расследование по факту аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где произошел разлив углеводородов. Заведено административное дело по факту несоблюдения экологических требований, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
"Управление Росприроднадзора проводит расследование по факту аварии на трубопроводе АО "СибурТюменьГаз" в акватории реки Обь. Дело заведено по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов")", - сказано в сообщении Росприроднадзора в его аккаунте в Instagram.
По итогам административного расследования эксперты предоставят оценку ущерба, причиненного окружающей среде, отмечается в сообщении.
Ранее представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов, по факту аварии было возбуждено административное расследование.
Как сообщала 16 марта пресс-служба "СибурТюменьГаза", специалисты компании полностью очистили отсеченный участок трубопровода, где произошел разлив углеводородов, от остаточных продуктов газопереработки. Остаточные продукты были утилизированы. По данным компании, данная очистка - часть работ по установлению причин утечки углеводородов, согласованных с Ростехнадзором. Компания начала испытания на герметичность отсеченного участка газопровода (опрессовку), чтобы понять, можно ли его эксплуатировать в дальнейшем или необходимо строительство новой "нитки" трубы.
Шестого марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.