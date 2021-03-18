Эксперты подтвердили работоспособность основной нитки трубопровода в Югре после аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Отчет экспертов подтверждает полную работоспособность основной нитки трубопровода АО "Сибуртюменьгаз" на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где произошел разлив углеводородов. На дне реки нет очевидных мест аварии, ям, элементов разрушения продуктопровода, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела корпоративных коммуникаций и брендинга АО "Сибуртюменьгаз" Ранис Халилов.

"17 марта группа водолазов приступила к подводной работе в Оби. Водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки газопродуктопровода. Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения продуктопровода. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, экспертная группа гидрологов также не обнаружила каких-либо отклонений в рельефе дна Оби на месте аварии.

Халилов отметил, что в данный момент в продуктопроводе за счет подачи инертного газа поддерживается давление, проводится подготовка к диагностическим работам. Компания пробурила 96 лунок выше по течению на расстоянии до 1,5 км в районе резервной нитки для мониторинга возможного наличия газа и произвела отбор проб воды из них. "Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. <…> Также проводятся исследования образцов проб воды с разных точек Оби, взятых ниже по течению от продуктопровода (500 метров, 1 км и 1,5 км), превышений ПДК по углеводородам не выявлено", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в двух отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода в пробах было выявлено превышение ПДК по углеводородам, состав которых требует дополнительного изучения. Также исследования компании, проведенные 17 марта, превышений ПДК воздуха не зафиксировали. Свое исследование возможных экологических последствий на Оби начали специалисты сибирского отделения Российской академии наук (РАН), сказал собеседник агентства.

Авария на продуктопроводе

Халилов добавил, что на месте аварии на поверхности Оби продолжается очаговое горение углеводородов. Оно контролируется специалистами компании совместно с сотрудниками надзорных ведомств. При этом ранее АО "Сибуртюменьгаз" сообщал журналистам, что работники компании полностью очистили отсеченный участок трубопровода, где произошел разлив углеводородов, от остаточных продуктов газопереработки, которые были утилизированы.

Шестого марта в районе Нижневартовска произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 т углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано. Управление Росприроднадзора проводит расследование по факту аварии. Заведено административное дело по ст. 8.1 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов").