Около 1,3 тыс. жителей Югры приняли участие в акции по спасению рыбы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Региональный субботник "Помоги рыбе" прошел на 30 основных водоемах Ханты-Мансийского автономного округа для спасения рыбы от возможной гибели из-за недостатка количества кислорода, растворенного в воде. Акция состоялась в семи городах региона, в ней приняли участие около 1,3 тыс. человек, сообщает в воскресенье департамент общественных и внешних связей Югры.

Ежегодно весной в Югре поступление кислорода в водоемы затруднено из-за ледяного покрова: лед не дает нормально функционировать подводным растениям, перекрывает приток кислорода, что приводит к удушью рыбы - так называемому замору.

"Около 1,3 тыс. югорчан стали участниками регионального субботника "Помоги рыбе", прошедшего в автономном округе с целью предотвращения ежегодного весеннего замора рыбы в водоемах, обеспечения речных обитателей кислородом. Добровольцы пробурили лунки и проруби на 30 водоемах региона для обеспечения их обитателей кислородом", - сказано в сообщении.

По данным департамента, акция прошла в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Радужном. На каждом из водоемов в ходе акции дежурили сотрудники регионального управления МЧС. "Акция оказалась очень востребована югорчанами. На призыв к участию откликнулись целыми коллективами. К примеру, в Сургуте участниками стали Хуторское казачье общество, студенческий отряд Сургутского государственного университета "Эко", сотрудники управления ФСИН России по Югре и другие", - приводятся в сообщении слова организатора акции, руководителя гуманитарного добровольческого корпуса Эдуарда Логинова.

Отмечается, что участники предложили в дальнейшем вновь проводить подобные акции для спасения рыбы.