На трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в Югре завершилось выгорание продуктов газопереработки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты полностью завершили контролируемое выгорание продуктов в районе газопродуктопровода "Сибуртюменьгаза" на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где авария произошла 6 марта. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела "Корпоративные коммуникации и брендинг" АО "Сибуртюменьгаз" Ранис Халилов в понедельник.

6 марта в районе Нижневартовска произошла утечка углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар. По оценке компании, объем возможной утечки мог составить 50-70 т продуктов газопереработки. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. 19-20 марта площадь остаточного горения на поверхности реки снизилась - оставались единичные очаги.

"Специалисты "Сибуртюменьгаза" в координации с надзорными ведомствами полностью контролировали процесс, который был наиболее безопасным для окружающей среды способом утилизации продуктов газопереработки", - сказал Халилов.

По его словам, группа экспертов сибирского отделения Российской академии наук продолжает отбор проб в районе продуктопровода "Сибуртюменьгаза" на реке Обь. Данная работа направлена на комплексное и всестороннее исследование возможных экологических последствий пропуска на продуктопроводе. "На реке продолжается мониторинг состояния воздуха при помощи штатного оборудования предприятия. Превышений ПДК не выявлено", - добавил собеседник.

Ранее представители Росрыболовства приступили к оценке ущерба на месте разлива углеводородов, по факту аварии было возбуждено административное расследование. По данным "Сибуртюменьгаза", специалисты научно-исследовательского проектного института АО "НижневартовскНИПИнефть" провели исследования образцов проб воды с разных точек реки Оби, взятые 17 марта. Ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 м выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам.