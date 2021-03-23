Глава Югры предложила создать киберволонтерское движение Уральского федерального округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 марта. /ТАСС/. Киберволонтерское движение Уральского федерального округа (УФО) предложила создать губернатор Югры Наталья Комарова. С такой инициативой она выступила на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в УФО, которое провел во вторник в Ханты-Мансийске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"С 2016 года кибердружинами Югры проверено 17,5 тыс. интернет-источников, выявлено 701 антиобщественное и асоциальное действие. По итогам данной работы на основании решений Роскомнадзора заблокирован 341 сайт. В этой связи глава региона выступила с инициативой организации на территории Югры центра киберволонтерского движения Уральского федерального округа", - сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

По данным департамента, в ходе совещания Комарова отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ одним из первых в России начал развивать кибердружины - молодежные объединения, которые курирует Лига безопасного интернета. Они появились в Югре в 2017 году. Кибердружины ищут в интернете сайты с запрещенной информацией, в том числе экстремисткой, и передают о них сведения в правоохранительные органы для решения вопроса о возможном запрете и блокировке таких ресурсов.

Также в ходе мероприятия глава Югры обратилась к Совету безопасности на основе опыта Югры предложить регионам России разработать рекомендации по межведомственному взаимодействию органов власти, религиозных, общественных организаций в вопросах подготовки, принятии решений о создании культовых объектов.

Как сообщал ТАСС во вторник в ходе совещания в Ханты-Мансийске Патрушев отметил, что были заблокированы более 45 тыс. информационных ресурсов, в том числе пропагандирующие совершение антиобщественных действий и содержащие материалы террористического и экстремистского характера. Он напомнил, что в конце 2020 года внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми впервые установлена ответственность в виде штрафа владельцам сайтов за размещение противоправного контента. Он добавил, что "Надо активнее применять на практике эти новеллы".