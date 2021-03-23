Жители Екатеринбурга выберут достопримечательности города для изображения на банкнотах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга выберут достопримечательности города для изображения на модифицированных купюрах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Банк России в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот.

"Подобное предложение от Центробанка было несколько лет назад, когда обсуждались варианты изображений для купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Поднимем предложения, которые были тогда, и, возможно, горожане предложат что-то новое", - сказал собеседник агентства.

Изображения используемых в дизайне банкнот городов сохранятся, но купюры в 10, 500, 1000 и 5000 будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно.

Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в 2022-2025 годах. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.