Свердловская область направит на дорожную инфраструктуру 6,9 млрд в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Свердловская область направит 6,9 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году, из которых 4 млрд - средства федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

"Общий объем средств, который будет направлен на реализацию проекта БКАД составляет 6,9 млрд рублей, с учетом дополнительно полученных федеральных средств - по распределению в этом году 1,2 млрд рублей. Объем федеральной поддержки более 4 млрд рублей", - сказал Старков в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По словам министра, власти законтрактовали 100% объектов. "По всем подгруппам нашей команды - Тагильская и Екатеринбургская городские агломерации, региональные автомобильные дороги законтрактовали 100% объектов и сейчас, как только погода позволит, мы приступим к выполнению ремонтных работ", - пояснил он.

Старков уточнил, что в этом году власти помимо ремонта и строительства дорог, планируют уделить внимание мероприятиям, связанным с безопасностью дорожного движения. "А также переходим к капиталоемким мероприятиям, то есть, в частности, по Нижнему Тагилу в проект включается реконструкция мостового перехода через железнодорожные пути по улице Циолковского стоимостью около 1,6 млрд рублей", - добавил он. Кроме того, запланированы мероприятия по обновлению подвижного состава, в том числе Екатеринбурга и создание и модернизация интеллектуальной транспортной системы.

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сообщил, что в областном центре предусмотрен ремонт 48 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 42 км, в том числе ремонт четыре путепровода и мост.

Замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов отметил, что по итогам 2020 года региону удалось добиться снижения всех показателей аварийности на автомобильных дорогах и улицах. "На 8,3% уменьшилось количество ДТП. Число погибших уменьшилось на 10,4%, всего погибло в ДТП 360 человек, число раненных сократилось на 8,9% и составило 3 597 человек. Целевой показатель социального риска, установленный федеральным проектом "Безопасность дорожного движения" для области был достигнут и составил 8,35", - сказал он.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.