Жительница ХМАО отдала лжесотрудникам банка более 4,2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 марта. /ТАСС/. Жительница Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) отдала лжесотрудникам банка более 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция ищет причастных к преступлению, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

"Жительница Нижневартовска, поверив банковским мошенникам, перевела на "безопасный счет" более 4,2 млн рублей. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному деянию", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в дежурную часть УМВД России по Нижневартовску поступило заявление от женщины 1961 года рождения. Она рассказала, что ей поступил звонок от незнакомого мужчины, который представился работником Центробанка. В ходе разговора он сообщил, что произошел взлом банковских счетов мошенниками, при этом подозреваются работники банка, кроме того, происходят попытки оформления кредитов. Он также сообщил, что ей перезвонит сотрудник правоохранительных органов, который подскажет, как действовать дальше. Через некоторое время с использованием сервиса поддельных номеров поступил звонок якобы с абонентского номера дежурной части УМВД России по Югре. Звонивший пояснил, что необходимо действовать строго по указаниям работников банка и также предупредил об уголовной ответственности за разглашение информации кому-либо о данной спецоперации.

После этого женщина по указанию лжеработника Центробанка направилась в банкомат, где обналичила с банковской карты 540 тыс. рублей. Затем прошла в банкомат АО "Тинькофф Банк", где внесла все денежные средства на "безопасный счет". На следующий день ей вновь позвонили. Разговор вела женщина, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница пояснила, что происходит попытка оформления кредита мошенниками, поэтому женщине необходимо самой получить денежные средства, а после перевести их в "резервную ячейку".

Под руководством аферистки потерпевшая через мобильное приложение банка оформила онлайн кредит на сумму более 2,5 млн рублей, который также обналичила и перевела на "резервную ячейку". Злоумышленники позвонили потерпевшей на следующее утро, сообщили, что на имя женщины снова оформляется кредит на сумму 1,2 млн рублей, они убедили ее оформить зеркальный кредит и перевести все деньги на "безопасный счет".