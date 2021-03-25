Силовики и представители власти пришли с проверкой в захваченный монастырь на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ГУ МВД по вопросам миграции, прокуратуры и представители властей Свердловской области прибыли с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщили журналистам юристы, представляющие интересы Романова и его сторонников.

"Представители миграционного управления, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов при поддержке силовых структур начали очередную серию проверок на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", - сообщили адвокаты в Telegram-канале "Защита Сергия". Адвокаты отметили, что люди в монастыре не препятствуют проведению проверок.

В ночь на 26 февраля в монастыре были проведены следственные мероприятия для поиска подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова. По данным источника ТАСС, более 40 человек были доставлены в полицию для установления личности, среди них оказались люди с уголовным прошлым, а также иностранные граждане, не имеющие права проживания на территории РФ.

МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Кузнецова.