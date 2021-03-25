В Челябинске планируют внедрить "умную" систему теплоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Ученые из Челябинска разработали умную систему теплоснабжения города, она поможет избежать потерь тепла, а также вовремя выявить нарушения на теплотрассах. Разработчики рассчитывают внедрить систему на территории Челябинска, сообщил ТАСС директор Центра коллективного пользования в энергетике и энергосбережении Южно-Уральского госуниверситета Юрий Бондарев во время пресс-тура, посвященного деятельности Уральского НОЦ.

"Мы закончили разработку системы оптимального регулирования в реальном времени режимами сетей теплоснабжения с использованием BIM-технологий и современных устройств беспроводной связи <...>. Мы на примере кампуса университета отработали эти технологии, <...> сейчас мы это будем пилотно внедрять, если получится, на территории Челябинска", - сказал Бондарев.

Он пояснил, что система позволяет снижать потери тепла, обеспечивает его сбалансированную подачу. Бондарев также отметил, что умная система поможет быстрее выявлять нарушения на теплотрассах, падение давления на определенных участках и многое другое.

Об Уральском НОЦ

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

Всего в Уральский НОЦ входят 66 организаций - 9 вузов, 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров. В портфеле центра 48 проектов.