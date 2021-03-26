Экс-главу района в Челябинской области подозревают в присвоении свыше 300 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о присвоении свыше 300 тыс. рублей из бюджета бывшим главой Катав-Ивановского муниципального района. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"В отношении бывшего главы [муниципального района] возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 ("Присвоение вверенного имущества") УК РФ", - говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области.

По данным следствия, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области выявили, что подозреваемый издавал незаконные распоряжения о начислении себе и другим муниципальным служащим премиальных выплат на общую сумму более 300 тыс. рублей.