В Тюменской области пьяный водитель перевозил детей в школьном автобусе

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Инспекторы ДПС отстранили от управления школьным автобусом водителя, перевозившего в состоянии опьянения 19 детей, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД на автодороге Богандинский - Червишево - Чаплык отстранили от управления школьным автобусом водителя, находившегося в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 63-летний водитель вез на автобусе 19 детей из села Большие Арияры в Червишевскую школу, некоторые школьники не были пристегнуты. Инспектор почувствовал от автомобилиста резкий запах алкоголя, освидетельствование показало 30 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. "При этом мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром - пил только ягодный морс", - отметили в ГИБДД.

На водителя составлен материал за управление транспортом в состоянии опьянения. Детей довез до школы другой автобус.

Госинспекторы технического надзора ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Червишевской школе и проведение предрейсового медицинского контроля. Сотрудники ГИБДД также проведут дополнительные проверки всех школьных автобусов в регионе и профилактические мероприятия с педагогами и школьниками о необходимости применения ремней безопасности.