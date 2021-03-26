Первые за год полеты за границу из Сургута начнутся в конце апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 24 апреля запустит первые с весны 2020 года рейсы из крупнейшего аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута за границу. Чартерные полеты в Анталью (Турция) будут выполняться через Ростов-на-Дону, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь аэропорта Анастасия Попушой.

Рейсы из Сургута за границу были приостановлены весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Рейсы из Сургута в Анталью начнет выполнять авиакомпания Azur Air с 24 апреля и по 26 октября. Это первые зарубежные рейсы из аэропорта Сургут за год приостановки из-за пандемии коронавируса, но выполняться они будут через Ростов-на-Дону, где пассажирам предстоит проходить пограничный контроль", - сказал она.

По ее словам, рейсы будут чартерные, по средам и субботам, без свободной продажи билетов для всех желающих. "Это рейсы для тех, кто купил путевки у туристических компаний", - добавила она.

В настоящее время 56% АО "Аэропорт Сургут" принадлежит группе Utair, 20% - "Аэропортам регионов", 19% - департаменту госимущества Югры, еще 5% - "Сургутнефтегазу". Аэропорт Сургута в 2020 году обслужил почти 1,3 млн пассажиров, на 30,4% меньше, чем годом ранее. На авиакомпанию Utair пришлось 55% пассажиров, аэропорт считается узловым для перевозчика.