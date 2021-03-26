Все ограничительные меры в Тюменской области продлили до 25 апреля

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Все ограничительные меры, действующие в Тюменской области для недопущения распространения коронавирусной инфекции, продлили в регионе до 25 апреля, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

"Все ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 25 апреля. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.