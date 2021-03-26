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Пандемия COVID-19

Все ограничительные меры в Тюменской области продлили до 25 апреля

Губернатор Александр Моор отметил, что важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Все ограничительные меры, действующие в Тюменской области для недопущения распространения коронавирусной инфекции, продлили в регионе до 25 апреля, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

"Все ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 25 апреля. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что пока нет оснований для снятия каких-то ограничений. "Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости", - отметил он.

По данным оперативного штаба на 26 марта, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 33 300, выздоровели 31 367 человек, умерли 363 пациента.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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