Доступом в интернет к концу года обеспечат 100% населения Ямала

САЛЕХАРД, 27 марта. /ТАСС/. Доступ в интернет появится на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году, сообщил журналистам в субботу коммерческий директор Ямало-Ненецкого филиала "Ростелеком" Александр Сбитнев.

Оптическим интернетом охвачено более 93% абонентов "Ростелекома" на Ямале, доступ к высокоскоростному интернету есть у почти 200 тыс. семей. Оптический интернет появился в 2009 году в Ноябрьске (Северный оптический поток), больше всего оптики построено в Новом Уренгое, интернет есть, как в крупных городах, так и в поселках. Параллельно идет замена аналоговых сетей на оптические, в 2020 году эту процедуру провели для 1,5 тыс. домохозяйств.

"На Ямале интернет, с точки зрения количества домохозяйств, присутствует в 93%. Это [достигнуто] по итогам прошлого года. Ждем [полного подключения в этом году]", - сказал Сбитнев, отвечая на вопрос ТАСС.

Сбитнев отметил, что протяженность сетей, устанавливаемых на Ямале, составляет сотни тысяч километров. Населенные пункты, в которых на данный момент нет доступа в интернет, находятся в труднодоступных районах региона.

Возможности высокоскоростного интернета жители Ямала могли испытать в субботу на празднике, посвященном Дню оленевода. Во время праздника для всех желающих работал игровой чум, в котором проходил кибертунир по популярной виртуальной игре в танки. Чум оснащен ноутбуками и камерами видеонаблюдения для трансляции.

"Это уникальный единственный в мире игровой чум, больше такого нигде нет, только у нас на Ямале", - сказал Сбитнев.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.