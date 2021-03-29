Бывший замглавы управления СК по Свердловской области не признал вину по делу о коррупции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Бывший первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко, который обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере, отказался признавать вину в суде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Вину не признаю, преступления не совершал", - сказал Бусылко.

Другой фигурант уголовного дела, бывший зампрокурора Дмитрий Чуличков, обвиняемый по аналогичной статье, также не признал вину. Адвокат Дмитрий Вострецов, которому вменяются статьи "Мошенничество" и "Дача взятки", пообещал высказать свое отношение к приговору позднее.

Согласно опубликованным данным, Бусылко вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Другими фигурантами уголовного дела указаны бывший зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков (он обвиняется по аналогичной статье) и адвокат Владислав Вострецов, которому вменяются статьи УК РФ "Дача взятки" и "Мошенничество".

О задержании Бусылко и Вострецова, который признал, что был посредником в передаче взятки, стало известно 30 ноября 2019 года, сумма взятки составляет около 2 млн рублей.