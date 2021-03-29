Форум глав регионов стран ШОС может пройти в Челябинске в июне 2021 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Форум глав регионов стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) может пройти в очном формате в Челябинске в июне текущего года, сообщил ТАСС в понедельник в рамках проходящих в Совете Федерации Дней Челябинской области заместитель губернатора региона Егор Ковальчук.

"Точную дату пока назвать не можем, она зависит от графиков международных мероприятий, но это, скорее всего, июнь. Каждую из стран должен представлять либо один регион, либо несколько. Россия должна представить три-пять регионов", - сказал собеседник агентства.

По словам Ковальчука, форум призван способствовать установлению торгово-экономических, инвестиционных, хозяйственных, культурных и других связей на уровне субъектов. На нем ожидают делегации порядка 30 регионов восьми стран ШОС.

Инициатива о создании нового направления сотрудничества в рамках ШОС впервые была выдвинута руководством Челябинской области в 2016 году для расширения контактов между представителями органов власти, деловых и финансовых сообществ, научных и общественных организаций, совместного решения общих задач, стоящих перед регионами стран ШОС. Первый форум прошел в формате видеоконференции. По данным организаторов, в центре дискуссии были вопросы развития межрегионального сотрудничества на пространстве ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах.