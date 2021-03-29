Число случаев клещевого энцефалита в Свердловской области в 2020 году снизилось в 2,3 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Количество случаев заболевания клещевым энцефалитом в Свердловской области в 2020 году сократилось в 2,3 раза, на ситуации сказались ограничительные меры, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

"В прошлом году была зарегистрирована 31 тыс. с небольшим пострадавших от присасывания клещами - это на 3% меньше, чем в сезон 2019 года. Случаев заболевания было зарегистрировано в 2,5 раза меньше. <…> По итогам 2020 года диагноз клещевой вирусный энцефалит был подтвержден у 43 человек, что в 2,3 раза ниже, чем в 2019 году, но выше среднероссийского показателя в 1,5 раза. И было зарегистрировано 310 случаев клещевого лайм-боррелиоза и один летальный исход от клещевого энцефалита", - сказала Пономарева.

Она отметила, что ограничительные меры, которые были введены в связи с коронавирусом, сыграли свою роль в ситуации с переносимыми клещами инфекциями.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти.