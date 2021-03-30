Организациям в Югре разрешили отправлять сотрудников в командировки за границу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили предприятиям, некоммерческим организациям (НКО) и предпринимателям отправлять своих работников в служебные командировки по России и за пределы страны. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте регионального правительства.
"Внести в постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Югре" изменение, признав подпункт 5.1.9 пункта 5 утратившим силу", - сказано в постановлении главы региона.
Согласно указанному подпункту, предприятиям, НКО, индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам в ХМАО запрещалось направлять своих сотрудников в служебные командировки за пределы России, а также рекомендовалось воздерживаться от таких поездок внутри страны.
Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 29 марта зарегистрировано 54 029 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 73 за последние сутки. Умер 781 человек, 52 503 пациента выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний и органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.