Организациям в Югре разрешили отправлять сотрудников в командировки за границу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разрешили предприятиям, некоммерческим организациям (НКО) и предпринимателям отправлять своих работников в служебные командировки по России и за пределы страны. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте регионального правительства.

"Внести в постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Югре" изменение, признав подпункт 5.1.9 пункта 5 утратившим силу", - сказано в постановлении главы региона.