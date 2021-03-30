Челябинская область на 98% выполнила показатели по нацпроектам в 2020 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области в 2020 году смогли более чем на 90% выполнить показатели по реализуемым в регионе национальным проектам. Об этом в эфире телеканала "Вместе-РФ" сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В прошлом году касса в Челябинской области составила почти 98% выполнения нацпроектов. Если смотреть, по показателям в рамках всех национальных целей, которые определены указом президента, их у нас около 200, то более 90% выполнено. Сроки выполнения оставшихся из-за пандемии немного сдвинулись. В общем и целом регион успешно выполняет национальные проекты", - сказал Текслер.

По словам губернатора, несмотря на пандемию, застройщики почти на 4% увеличили сдачу жилья и сдали 1 млн 578 тыс. кв. м. Почти в два раза перевыполнили план по переселению из аварийного жилья. Кроме того, в регионе успешно (на 100%) реализуются программы "Стимул", "Чистый воздух", "Чистая вода".

Ранее местные власти сообщили ТАСС, в Челябинской области в 2021 году продолжат реализацию 11 национальных проектов. При этом в прошлом году произошли структурные изменения в нацпроектах. В частности, в 2020 году завершен срок реализации федеральных и соответствующих региональных проектов "Поддержка семей, имеющих детей", "Учитель будущего", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", "Экспорт услуг".

По информации властей, большая часть мероприятий упомянутых проектов перешла в действующие и новые проекты, запущенные в 2021 году. Так, в 2021 году появятся два новых федеральных и соответствующих региональных проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".