Челябинские власти сообщили о нехватке свыше 320 млн рублей на оплату отпусков медиков

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Властям Челябинской области не хватает более 320 млн рублей на выплату отпускных медицинским работникам в 2021 году, сообщил в среду председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш, выступая на "Часе субъекта РФ" на заседании Совета Федерации.

"В 2020 году медицинским работникам предоставлялись стимулирующие выплаты за счет средств федерального бюджета за выполнение особо важных работ, особые условия труда, дополнительную нагрузку и т. д. <…> Тогда отпуска предоставлять не было возможности, а сейчас считаем деньги на отпуска медикам, и получается так, что у нас денег нет сегодня. <…> Просим обратить на эту проблему внимание и постараться ее решить", - сказал Мякуш, отметив, что проблема характерна и для других регионов страны.

По его словам, региону не хватает на отпуска медикам 321 млн рублей.

С 29 по 31 марта в Совете Федерации проходят Дни Челябинской области. В рамках мероприятия с участием представителей органов государственной власти региона идут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.