Режим повышенной готовности на Ямале продлили до 30 апреля

ТАСС, 1 апреля. Режим повышенной готовности в Ямало-Ненецком автономном округе, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями теперь носит рекомендательный характер. Кроме того, разрешено проведение праздников в помещениях школ, детсадов и колледжей. Одновременно на мероприятии могут находиться дети только одного класса или группы.

Кроме того, в регионе снято ограничение на работу ночных клубов и проведение дискотек. При этом сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Всего на Ямале зафиксировано 37 991 случай заражения коронавирусом. За все время вылечились 36 554 человека, 407 умерли.