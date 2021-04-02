Челябинские аграрии увеличат пашню до 2 млн 357 тыс. га за счет заброшенных угодий

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Челябинские аграрии в 2021 году увеличат пашню в обработке на 57 тыс. га - до 2 млн 357 тыс. га за счет вовлечения в оборот заброшенных земель. В последующие годы это позволит увеличивать площади сева сельскохозяйственных культур, сообщили ТАСС в пятницу в отделе растениеводства Минсельхоза Челябинской области. Подготовка пашни к севу начнется в третьей декаде апреля.

"Мы поставили задачу муниципальным районам увеличить площадь пашни. По данным из районов, общая площадь пашни в обработке в этом году будет увеличена на 57 тыс. га за счет включения в оборот заброшенных сельхозугодий. Пашню в обработке планируется увеличить до 2 млн 357 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в регионе значительно вырастут площади сева масличных культур. "В 2010 году сеяли 20 тыс. га масличных, план на 2021 год - 240 тыс. га, что на 40 тыс. га больше прошлогоднего. Это связано с высокой рыночной ценой масличных. Большим спросом пользуется подсолнечник, семена льна и рапса наши аграрии продают в том числе за границу", - отметил он.

В отделе добавили, что в Минсельхозе начали сбор документов сельхозтоваропроизводителей на выплату стимулирующих субсидий по четырем направлениям: на производство молока, на развитие специализированного мясного скотоводства, на производство овощей открытого грунта, на обеспечение прироста масличных культур. Общая сумма субсидий по этим направлениям составит 115,6 млн рублей. Через несколько дней начнется сбор документов на выплату субсидий производителям муки на закуп пшеницы (финансирование составит 224,6 млн рублей) и производителям хлеба и булочных изделий (34,5 млн рублей).

По данным областного Минсельхоза, в 2021 году планируется произвести 1 млн 802,5 тыс. тонн зерна в весе после доработки (1 млн 823 тыс. тонн в 2020 году), 100 тыс. тонн картофеля (100 тыс. тонн в 2020 году), более 35 тыс. тонн овощей открытого грунта (35,5 тыс. тонн в 2020 году) и другие культуры. Небольшое снижение плана по сбору зерновых связано со снижением урожайности в 2020 году в результате засухи, что будет компенсировано увеличением сбора масличных культур со 100 до 160 тыс. тонн.