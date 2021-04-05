Синоптики прогнозируют в УФО в ближайшие дни ветреную погоду и осадки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. В Уральском федеральном округе (УФО) 6 и 7 апреля ожидают осадки в виде снега и дождя, кроме того, синоптики предупреждают жителей о ветреной погоде с порывами до 14 м/с. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"В Свердловской области 6 апреля переменная облачность, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), температура воздуха днем будет плюс 5-10 градусов. Ветер во вторник ожидается западный 3-8 м/с. 7 апреля в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), температура воздуха днем составит 6-11 градусов выше нуля. Ветер в среду ожидается юго-восточный 4-9 м/с", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Курганской области 5 апреля прогнозируется от трех до восьми градусов тепла, но будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. В ближайшие дни в регионе потеплеет до плюс четырех - девяти градусов, эта температура продержится здесь до конца недели, ночами же прогнозируются минусовые температуры вплоть до семи градусов ниже нуля, местами небольшой мокрый снег. Шестого апреля будет туман, осадков преимущественно не ожидается, но 7 и 8 апреля синоптики обещают возвращение дождей - они пройдут в большинстве районов области.

Похожая погода ожидается в Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 5-7 апреля в регионе будет 5-10 градусов выше нуля, ночью - минус 2-7 градусов. Синоптики также предупреждают о мокром снеге, дожде и ветре с порывами до 18 м/с. В Челябинской области в ближайшие дни также будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха днем повысится до 10 градусов тепла, ветер ожидается 4-9 м/с, отмечает региональный гидрометцентр.

По данным регионального гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре днем 5 апреля ожидаются мокрый снег, дождь, туман, температура воздуха днем достигнет плюс 3-7 градусов. Во вторник синоптики ожидают мокрый снег, дождь, в отдельных районах возможен гололед, метель, местами порывы ветра достигнут 14 м/с, которые сохранятся до среды. Седьмого апреля будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем также небольшие осадки.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - в ближайшие дни ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха днем на Ямале будет от нуля до минус пяти градусов, ночью она может опуститься до 7-14 градусов мороза, ветер будет 5-10 м/с.