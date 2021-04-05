На Урале пресекли деятельность группы, незаконно легализовавшей 5,5 тыс. мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области пресекли преступную деятельность группы российских и иностранных граждан по легализации 5,5 тыс. иностранных граждан на территории России. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"В ходе прошедших обысков по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела, возбужденного региональным УФСБ по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору"), из незаконного оборота изъято порядка 15 млн рублей, $5,5 тыс., печати, штампы, в том числе органов МВД, бланки документов, полученные преступным путем, а также списки уже легализованных иностранных граждан. Среди них в основном выходцы из стран СНГ. После легализации они не только оседали в Екатеринбурге, но и уезжали в другие регионы России для поиска заработка", - сказал собеседник агентства, уточнив, что было легализовано 5,5 тыс. иностранцев.

Он уточнил, что в ходе следственных действий ряд фигурантов дал признательные показания, в том числе на своих подельников. По данным источника, канал действовал с февраля 2019 года, легализация производилась путем фиктивной постановки на миграционный учет по местам временного пребывания в городе Екатеринбурге. Организаторы схемы получали от 1 до 1,5 тыс. рублей за каждого зарегистрированного иностранного гражданина. После такой процедуры у мигранта за отдельную плату на руках могли оказаться патенты, разрешения на временное проживание и виды на жительство в РФ.

"Уход от официальной процедуры постановки на миграционный учет в том числе способствовал ухудшению эпидемиологической обстановки. Так, у ряда иностранцев подтверждены заболевания коронавирусом, туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями", - добавил источник.