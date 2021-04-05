У самолета, выполнявшего рейс из ОАЭ в Тюмень, отказал двигатель

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Один из двигателей Airbus A320, выполнявшего рейс Шарджа (ОАЭ) - Тюмень, отказал в ходе полета. Посадка в аэропорту прибытия прошла штатно, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте.

"По предварительным данным, 5 апреля 2021 года произвело посадку воздушное судно Airbus A320, выполняющее рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) - Тюмень. В ходе полета произошел отказ левого двигателя. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка самолета прошла в штатном режиме, члены экипажа не пострадали", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Ямал", чей самолет сел с отказавшим двигателем, сейчас борт находится на техосмотре. "Самолет сел благополучно, пассажиров на борту не было", - добавили в компании.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолет возвращался после технического обслуживания. "По факту инцидента Тюменская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. На место выехал Тюменский транспортный прокурор для координации деятельности правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.

В новость были внесены изменения: (16:19 мск) - добавлен комментарий авиакомпании "Ямал" после третьего абзаца; (16:45 мск) - добавлен комментарий Уральской транспортной прокуратуры.