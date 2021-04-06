На Свердловской киностудии назначили нового гендиректора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах, назначен новым генеральным директором Свердловской киностудии. Вместе с новым креативным продюсером Евгением Григорьевым он займется перезапуском работы киностудии, говорится в сообщении Министерства культуры РФ во вторник.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на руководителя департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлану Максимченко о планах смены руководства Свердловской киностудии. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила губернатору региона Евгению Куйвашеву, что в министерстве не удовлетворены качеством производимого на студии контента. Прежний гендиректор киностудии Михаил Чурбанов занимал пост с 2003 года.

"Виктор Шадрин назначен новым генеральным директором Свердловской киностудии. Его кандидатура, выдвинутая Минкультуры России, утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом. <…> Первым заместителем и креативным продюсером Свердловской киностудии станет режиссер, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, известный по документальным фильмам "Хенд мейд", "ПроРок", а также театральным постановкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед новым руководством стоит задача перезапустить киностудию. "В планах укрепить техническую базу, а также расширить пул специалистов, обеспечивающих современный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способствовать развитию индустрии в области. <…> Одним из ключевых направлений работы должны стать создание дебютного, документального и научно-популярного кино, а также поддержка киносъемочной деятельности в регионе", - приводятся в сообщении слова Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

На базе киностудии предполагается создать центр содействия развития кинематографии Свердловской области и Урала в целом. В ближайшие три года на киностудии планируют запустить в производство три-пять игровых полнометражных кинокартин и столько же документальных. Команда запустит техническую модернизацию киностудии и образовательные треки для обучения по кинематографическим специальностям.

"Свердловская киностудия может и должна стать сервисным центром, точкой входа в Уральский федеральный округ для отечественных и зарубежных кинематографистов. Эта стратегия подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, когда производители получают не "перегретый" рынком сервис, а новые локации, техническую поддержку", - отмечает Шадрин.

О Шадрине

Ранее Шадрин более 10 лет занимал руководящие посты на свердловских телеканалах. Руководил службой информации в уральском филиале ВГТРК, пришел в качестве антикризисного менеджера на Свердловское областное телевидение. В 2018 году назначен директором АО "ТК "10 канал-Губерния", АО "Телекомпания "АТН", позже стал замначальника Управления общественных связей ОАО "УГМК".