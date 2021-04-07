Аэропорт Салехарда после реконструкции может стать международным

ТАСС, 7 апреля. Аэропорт в столице Ямало-Ненецкого автономного округа - городе Салехарде, может стать международным после реконструкции. Работы по проектированию нового здания аэровокзала уже начались, сообщил ТАСС глава Салехарда Алексей Титовский.

"Я думаю, что это очень сложный объект, он должен быть лучшим аэропортом нашего округа, поэтому определенное время это займет. Безусловно [он сможет стать международным]", - сказал Титовский, отвечая на вопрос о возможности открыть международные рейсы из аэропорта. - [Губернатором ЯНАО] Дмитрием Андреевичем [Артюховым] поставлена задача о развитии аэропорта города Салехарда. Сегодня уже начаты работы по проектированию нового здания аэровокзала".

Аэропорт Салехарда размещается в семи километрах от города. Регулярные рейсы аэропорт начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала ввели в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.

Пока в Ямало-Ненецком автономном округе нет аэропортов, откуда выполняются пассажирские международные рейсы. Однако также ожидается, что по завершению реконструкции аэропорта Нового Уренгоя, для жителей ЯНАО могут открыться международные направления.